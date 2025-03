In Offenbach haben Parksünder wegen eines einzelnen Verstoßes bis zu 150 Briefe des Ordnungsamts erhalten. Schuld soll die Technik sein, sagt die Stadt. Als Entschuldigung gab’s - na klar - einen Brief.

"Bitte, bitte, Herr Wachtmeister, es waren höchstens fünf Minuten, nur schnell ums Eck was abholen, und diese gestrichelte Linie auf der Straße kann man ja kaum erkennen."

In Offenbach helfen sämtliche Ausreden und alles Betteln nichts. Wer in den vergangenen Tagen sein Auto in der Stadt falsch abgestellt hat, muss nun mit der vollen Härte des Gesetzes rechnen: Jeweils bis zu 150 Briefe gingen per Post an elf Parksünder heraus.

Ein Mensch sei sogar doppelt betroffen gewesen, teilte ein Sprecher des Ordnungsamtes am Mittwoch mit. Er habe wegen zwei möglicher Parkverstöße bis zu 300 Briefe erhalten.

Nicht identifizierter Fehler

Grund für die Knöllchen-Offensive sei nicht etwa ein Versuch des Falschparker-Mobbings, sondern vielmehr eine Softwarepanne gewesen, versicherte die Stadt. Demnach kam es in der Datenbank der Verwarngeldstelle am Dienstag zu einem noch nicht identifizierten Fehler.

Die Anhörungsschreiben seien daraufhin automatisch versandt worden und sollten am Mittwoch oder spätestens Donnerstag zugestellt werden. Für ein Einschreiten sei es zu spät gewesen, so die Stadt.

Kreative Wiedergutmachung

Neben den bemitleidenswerten Briefträgern und den vermutlich viel zu kleinen Briefkästen der Empfänger gibt es für die Betroffenen aber auch zwei gute Nachrichten: Zum einen müssen sie keinen ihrer Dutzenden Strafzettel bezahlen; der Verstoß sei fallengelassen. Und zum anderen hat sich die Stadt Offenbach eine ganz besonders kreative Wiedergutmachung überlegt: ein Entschuldigungsschreiben.

Das grenzt dann doch an Mobbing.