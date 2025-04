Sonne satt und bis 25 Grad Der nächste Sommertag naht in Hessen

Bis zu 25 Grad bei nahezu wolkenlosem Himmel: Schon ab Sonntag gibt es in ganz Hessen Strahlewetter. Bis zum Dienstag wird es dann auch sommerlich warm.

Für den Fall, dass der Grill noch im Winterschlaf liegt – die kommenden Tage sind wie geschaffen für sein Comeback: Hessen erwartet sonniges Wetter und Temperaturen bis zu 25 Grad.

Bereits für Sonntag sagen die Experten Höchsttemperaturen von 17 bis 20 Grad und kaum Wolken voraus. "Die paar Quellwolken haben eher so dekorativen Charakter", sagt hr-Meteorologe Alexander Fromm. Das sonnige Hochdruckwetter halte mindestens bis Dienstag an.

Wo keine Wolken da auch kein Regen

Bei klarem Himmel ist kein Regen in Sicht. Auch in der Nacht zum Montag bleibt es klar und trocken. Es kühlt auf 8 bis 5 Grad ab, im Bergland auch bis zu 3 Grad. Dort kann es zudem noch vereinzelt zu Frost in Bodennähe kommen. "Warme Tage und noch recht kühle Nächte, das ist nichts Außergewöhnliches für Ende April", so Fromm.

Die neue Woche startet ebenfalls sonnig und trocken. Es wird mit bis zu 23 Grad noch wärmer. Auf der Wasserkuppe bleibt es mit rund 17 Grad etwas kühler. Die Tiefstwerte in der Nacht zum Dienstag liegen zwischen 7 und 3 Grad.

In Tallagen des Berglands kann sich sehr vereinzelt sogar nochmal Frost in Bodennähe bilden.

Am Dienstag bis zu 25 Grad

Am Dienstag bleibt es weiterhin überwiegend sonnig, nur zeitweise zeigen sich ein paar Quellwolken. Dabei bleibt es mild bis sommerlich bei Tageshöchsttemperaturen zwischen 21 und 25 Grad, in höheren Lagen um 19 Grad.

"Ab einem Höchstwert von 25,0 Grad sprechen wir Meteorologen von einem Sommertag", so Fromm. "Den ersten in diesem Jahr hatten wir am 16. April in Fulda."

Es sei nicht ungewöhnlich, dass es im April zu Sommertagen komme. Allerdings lägen die Temperaturen über dem klimatologischen Mittel, das sich aus den Höchstwerten der vergangenen Jahrzehnte von 1991 bis 2020 berechnet und beispielsweise in Frankfurt etwa bei 18 bis 19 Grad liege.