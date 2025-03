Spargelernte in Hessen beginnt später

Die Spargelernte beginnt in diesem Jahr später als im Vorjahr. "Es wird noch etwa zwei bis drei Wochen dauern, bis der erste Spargel geerntet werden kann", sagte eine Sprecherin des hessischen Bauernverbandes.

Im vergangenen Jahr begann die Ernte bereits Anfang März. Dass es diesmal länger dauert, liegt laut Verband an den Temperaturen. Noch sei es an den Wurzeln zu kalt. Wenn das Wetter sonniger wird, könne es aber schnell losgehen, so die Sprecherin. Die offizielle Eröffnung der Spargelsaison ist dann am 3. April.