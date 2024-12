Sprengung von Greifarm-Automat in Bad Hersfeld

Zwei Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen in einem rund um die Uhr geöffneten Kiosk einen Süßigkeiten-Automaten und einen Greifarm-Spielautomaten in Bad Hersfeld gesprengt.

Veröffentlicht am 10.12.24 um 12:07 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Laut Polizei wurde auch eine Glasfront des Kiosks beschädigt. Entwendet wurde nichts.