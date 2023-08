Eskalation auf einem Spielplatz in Vellmar. Erst stritten die Kinder, dann schlugen die Väter aufeinander ein. Am Ende prügelten sich ganze Familien. Die Schlägerei endete auch nicht, als die Polizei kam - im Gegenteil.

Erst zankten sich die Kinder, dann weitete sich der Streit auf die Väter und schließlich auf zwei ganze Familien aus: Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, eskalierte am Montagabend in Vellmar (Kassel) eine Auseinandersetzung zwischen zwei Kindern und ihren Familien.

Nach Schilderung der Beamten waren am Montag gegen 20 Uhr mehrere Notrufe wegen einer Schlägerei auf dem Spielplatz eingegangen. Wie sich herausstellte, hatten streitende Kinder zunächst ihre Väter zu Hilfe gerufen. Doch diese schlichteten nicht etwa den Streit, sondern fingen an sich zu schlagen.

15 Erwachsene prügeln sich auf Spielplatz

Als die Polizei eintraf, trugen zwei Männer, ein 38-Jähriger und sein 43 Jahre alter Gegner, bereits Verletzungen im Gesicht. Rettungskräfte behandelten den 43-Jährigen vor Ort.

"Im weiteren Verlauf waren zahlreiche Angehörige der beiden offenbar zerstrittenen Familien auf den Spielplatz gekommen und hatten sich an der Auseinandersetzung beteiligt", teilte die Polizei mit. Schließlich beteiligten sich rund 15 Erwachsene an dem Kampf.

Frau schlägt Polizisten

Doch auch die Anwesenheit der Polizei konnte die zerstrittenen Familien zunächst nicht beschwichtigen, wie die Beamten erläuterten. Während die Polizisten die Erwachsenen befragten, schlug einer von ihnen, ein 51-Jähriger, "völlig unvermittelt" einem der bereits verletzten Männer mehrfach ins Gesicht.

Als die Polizei ihn festnahm, witterte offenbar eine 53-Jährige ihre Chance: Sie ging demnach auf den 51-Jährigen zu und versuchte ihn zu schlagen. Doch sie erwischte stattdessen einen Polizisten. Er erlitt mehrere Schläge am Kopf und wurde leicht verletzt. Die Beamten leiteten Strafanzeigen wegen Körperverletzung gegen vier Beteiligte ein.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen