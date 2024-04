Stacheldraht-Fallen auf Mountainbike-Trail in Lautertal

In Lautertal im Odenwald haben Unbekannte Stacheldraht über die Wege eines Mountainbike-Trails gespannt. Ein 25-Jähriger fuhr am Sonntag mit seinem Rad durch einen der Drähte. Jetzt ermittelt die Polizei wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Eine Gruppe Radfahrer war am Sonntag auf dem Mountainbike-Trail bei Lautertal-Knoden (Odenwald) unterwegs, als einer von ihnen plötzlich an einem unerwarteten Hindernis hängen blieb: ein Stacheldraht, der in etwa einem Meter Höhe über dem Weg gespannt war.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, erkannte der 25-Jährige den Draht zu spät und fuhr hindurch. Der Mann hatte Glück im Unglück, denn er stürzte dabei nicht, der Draht riss, und lediglich das Fahrrad wurde beschädigt.

Mehrere Stellen mit Drahtseilen präpariert

Der Radfahrer und seine Gruppe riefen nach dem Vorfall die Polizei. "Man hat sich gemeinsam die Umgebung angesehen und mehrere Stacheldrahtseile gefunden", sagte ein Polizeisprecher. An noch zwei weiteren Stellen nahmen die Beamten und die Biker Stacheldraht ab.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Ein Sturz mit hoher Geschwindigkeit über ein Hindernis könne lebensgefährlich sein.

Ähnliche Fälle in der Vergangenheit

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in Hessen: Auch in einem Wald bei Kassel hatten Unbekannte 2020 Drahtseile gespannt - wohl, um Radfahrer zu Fall zu bringen. Im selben Jahr entdeckten Radfahrer auf einer Mountainbike-Strecke bei Breuberg-Rai-Breitenbach (Odenwald) mit Nägeln präparierte Baumwurzeln.

Das Radeln im Wald sorgt immer wieder für Streit zwischen Bikern und Waldbesitzern. Im vergangenen Sommer hatte der Waldbesitzerverband in Friedrichsdorf (Hochtaunus) beklagt, dass zu viele Mountainbiker auf illegalen Strecken durch den Wald führen. Mit E-Mountainbikes hätten die Probleme weiter zugenommen.

Neues Gesetz könnte Radeln im Wald beschränken

Künftig könnte das Bikern im Wald allerdings eingeschränkt werden. Denn die Bundesregierung arbeitet an einer Erneuerung des 50 Jahre alten Bundeswaldgesetzes. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass die Bundesländer entscheiden können, das Radfahren im Wald nur noch auf ausgewiesenen Wegen zu erlauben . In der Mountainbiker-Szene wird das heftig diskutiert.

Bei Kassel Fünf Mountainbike-Trails gegen Dauer-Zoff im Habichtswald Mountainbiker, die quer durch den Wald rasen und sich eigene Pisten anlegen, sorgen für Ärger im Habichtswald. Bald sollen offizielle Strecken für Harmonie sorgen. Es gibt jedoch Zweifel, ob das den Bikern reichen wird. Zum Artikel