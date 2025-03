Die Stadt Frankfurt begrüßt einen Landes-Vorstoß zur Eindämmung der Drogenszene im Frankfurter Bahnhofsviertel.

Schwarz-Rot will am Mittwoch einen Sieben-Punkte- Plan vorstellen. Ministerpräsident Rhein (CDU) hatte das Viertel in der "FAZ" als ein "Tor in erschreckendes Elend" beschrieben, das wie ein Magnet wirke. Die Stadt könne aber nicht die Drogenprobleme ganz Deutschlands lösen.