Eine Verpuffung in einer Eisengießerei in Stadtallendorf hat einen schweren Brand ausgelöst. Eine Fabrikhalle wurde zerstört. Es entstand ein hoher Schaden.

Audiobeitrag Audio Verpuffung und Großbrand in Stadtallendorf - Millionschaden Audio Feuerwehr-Einsatz bei Nacht (Archiv) Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Wie die Polizei mitteilte, gab es am Freitagabend gegen 22.20 Uhr an einer sogenannten Formdruckpresse der Eisengießerei in Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) eine Verpuffung. Wie es dazu kommen konnte, ist noch nicht geklärt. In der Folge entstand ein Großbrand.

Das Feuer zerstörte die Werkshalle der Firma, in der Bremsscheiben hergestellt werden. Durch die starke Rauchentwicklung wurde ein 38 Jahre alter Mitarbeiter leicht verletzt. Die Polizei geht von einem Millionenschaden aus.