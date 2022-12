Ein 21-Jähriger ist in der Nacht zum Montag bei Schmitten (Hochtaunus) von vier Unbekannten verprügelt und verletzt worden.

Der eigens aus Berlin angereiste Mann hatte sich mit einer Bekanntschaft aus einer Dating-App treffen wollen. Stattdessen empfingen ihn am Bahnhof Frankfurt-Höchst die Männer, die nach Polizeiangaben zunächst sehr freundlich waren und ihn in ihrem Wagen mitnahmen. In einem Waldgebiet am Feldberg stoppten sie dann. Mindestens einer trat und schlug auf den 21-Jährigen ein. Dann flüchteten die Täter und ließen ihn im Schnee zurück. Der Verletzte konnte einen Parkplatz erreichen, von dort wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Ermittler suchen nun Zeugen.