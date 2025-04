Steinau: Motorradfahrer bei Sturz in Kurve schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Steinau (Main-Kinzig) schwer verletzt worden.

Veröffentlicht am 21.04.25 um 11:51 Uhr

Nach Polizeiangaben vom Montag war der 33-Jährige am Sonntag in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen Bäume geprallt. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.