Sternschnuppen in Hessen: Die Quadrantiden kommen

In dieser Woche ist der Meteorstrom der Quadrantiden am Firmament zu sehen.

Die meisten Sternschnuppen werden am Freitagabend erwartet. "Das Maximum ist von kurzer Dauer", teilte die Vereinigung der Sternfreunde in Bensheim am Donnerstag mit. Der Ausstrahlungspunkt befindet sich im Sternbild Bootes. Dieser Punkt stehe bei Beginn der Nacht nur knapp über dem Horizont in nord-nord-westlicher Richtung. Verursacht werden die Sternschnuppen von einer kosmischen Staubwolke. Das Wetter spielt in der Nacht zum Samstag allerdings nur bedingt mit.