Streit in Regiotram in Kassel

Ein 50-Jähriger soll am Sonntag in einer Regiotram in Kassel unvermittelt eine 22-Jährige getreten haben.

Veröffentlicht am 10.02.25 um 13:38 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Nach Angaben der Bundespolizei vom Montag gingen Mitreisende dazwischen. Ein 40-Jähriger soll den Angreifer beim Halt in Kirchditmold aus dem Zug geworfen haben. Mit Schlägen und Tritten soll er ihn am Wiedereinstieg gehindert haben.Der Vorfall sorgte für 35 Minuten Verspätung.