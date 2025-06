Stromausfall "in großen Teilen" von Rüsselsheim - Schulen betroffen

In Rüsselsheim ist der Strom ausgefallen, zeitweise waren bis zu 8.000 Haushalte betroffen. Ein Krankenhaus und ein Altenheim wurden mit Notstrom versorgt. An einer Schule konnte kein Unterricht stattfinden.

Der nach Angaben der Stadtwerke großflächige Stromausfall nahm am Montagabend gegen 20.30 Uhr seinen Anfang, als sich ein Kurzschluss an einem Verbindungsstück im Erdreich als Kettenreaktion fortsetzte.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Davon waren die Stadtteile Dicker Busch, Königstädten und Bauschheim sowie Teile von Haßloch-Nord, Haßloch und dem Hasengrund betroffen, darunter auch die August-Bebel-Straße, in der ein Klinikum liegt, das direkt auf Notstromversorgung umgestellt wurde. Inzwischen fließe der Strom aber wieder regulär, sagte ein Sprecher des Krankenhauses am Mittag.

Ein Sprecher der Stadtwerke sagte, zunächst seien etwa 7.000 bis 8.000 Haushalte betroffen gewesen. Die Feuerwehr bestätigte auf Facebook den Stromausfall "in großen Teilen der Stadt".

Krisensitzung am Morgen

Durch Umschaltungen konnte nach rund einer Stunde die Stromversorgung wieder hergestellt werden. Doch der plötzliche Spannungsanstieg löste einen erneuten Stromausfall aus, von dem zwar weniger Haushalte als zuvor, aber immer noch Dicker Busch und Königstädten betroffen waren.

Während es bis 1.30 Uhr gelang, die Versorgung im größten Teil von Königstädten wieder herzustellen, blieb der Dicke Busch ohne Strom. Aktuell seien noch etwa 2.000 Haushalte betroffen, sagte der Stadtwerke-Sprecher am Mittag.

Kein Unterricht möglich

In den Sozialen Medien und bei der Störungsauskunft waren zahlreiche Einträge von Betroffenen zu finden. Auch den hr erreichten mehrere Mails von Nutzerinnen und Nutzern. Die Stadt kam zu einer Krisensitzung zusammen.

Zitat Wir sind jetzt schon seit 9 Stunden ohne Strom und anderen Stadtteilen soll es auch so gehen. Infos dazu von Stadt und Stadtwerken gibt es leider null. Zitat von Morgenticker-Leser Jannik aus Rüsselsheim Zitat Ende

Den Stadtwerken zufolge kommt es wegen des Stromausfalls auch zu Störungen bei Internet, Fernsehen und Telefonie. Ein Hauptknotenpunkt für die Glasfaserversorgung liege im Dicken Busch. Ein Altenheim am Ostpark wird demnach seit Dienstagmorgen über ein mobiles Notstrom-Aggregat durch einen Diesel-Generator versorgt.

Vom Stromausfall betroffen sind auch zwei Schulen, die Alexander-von-Humboldt-Schule und die Georg-Büchner-Schule. Während an der Georg-Büchner-Schule Unterricht im Rahmen einer Projektwoche stattfindet, fällt der Unterricht an der Alexander-von-Humboldt-Schule aus.

Tiefbauarbeiten bis in den Nachmittag

Einsatzkräfte der Stadtwerke und ihrer Dienstleister seien seit der Nacht im Großeinsatz, teilten die Stadtwerke weiter mit. 60 Mitarbeiter sind demnach damit beschäftigt, die Versorgung im Dicken Busch wieder herzustellen. Da hierzu auch Tiefbauarbeiten erforderlich sind, kann es noch bis in den Nachmittag dauern, bis alle Haushalte wieder mit Strom versorgt sein werden.

Der Grund, warum es so lange dauert: Die betroffenen Schadensstellen liegen den Stadtwerken zu folge so dicht beieinander, dass Umschaltungen im Netz nicht möglich sind. Daher müssen über Tiefbauarbeiten die Leitungen freigelegt und ersetzt werden. Nach und nach kann die Stromversorgung so wieder hergestellt werden.