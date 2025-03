Ein Lkw ist an einem Bahnübergang in Limburg mit einem Regionalzug zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich am Montagmittag. Dabei wurden sechs Menschen leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der Laster an dem Bahnübergang aus ungeklärter Ursache auf den Schienen stehen geblieben. Die Schranken hätten sich dann geschlossen, der Zug der Hessischen Landesbahn sei herangefahren und in den Anhänger des Lkw geprallt, so die Polizei. Die Bahnstrecke musste stundenlang gesperrt werden.