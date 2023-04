Die Polizei will auch am Mittwoch die Suche nach einem vermissten Schwimmer in Gießen fortsetzen.

Der 27 Jahre alte Mann war am Montagnachmittag beim Schwimmen in der Lahn gesehen worden, seitdem fehlt jede Spur von ihm, wie die Ermittler berichteten. Am Dienstag waren auch das Technische Hilfswerk und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.