In Taunusstein-Hahn ist ein Geldautomat in einer Bankfiliale im Rathausgebäude gesprengt worden – mit weitreichenden Folgen: Mitarbeiter wurden ins Homeoffice geschickt, Termine abgesagt. Und der zentrale Busbahnhof ist gesperrt.

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Taunusstein einen Geldautomaten in der Filiale einer Bank gesprengt. Anwohner hatten gegen 3 Uhr einen lauten Knall gehört und die Polizei alarmiert, wie diese mitteilte. Der Vorraum der Bank wurde schwer beschädigt und die Fassade komplett zerstört. Davon betroffen ist auch das Gebäude im Stadtteil Hahn, in dem sich das Rathaus befindet. Verletzt wurde niemand.

Bis auf weiteres bleiben deshalb das Rathaus sowie der Zentrale Busbahnhof (ZOB) und der Teil der Aarstraße vor dem Rathaus gesperrt, wie die Stadt mitteilte . Die Verwaltung bittet darum, auf andere Haltestellen auszuweichen und den Bereich weiträumig zu umfahren. Alle Termine im Rathaus müssen demnach verschoben werden.

Notbetrieb im Rathaus

Bürgermeister Sandro Zehner (CDU), der in der Nacht selbst als Gesamteinsatzleiter der Feuerwehr vor Ort war, schickte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Morgen ins Homeoffice. "Wir sind jetzt gerade dabei, die Termine im Bürgerbüro umzukoordinieren und dafür Sorge zu tragen, dass ein Notbetrieb in anderen Gebäudebereichen laufen kann", sagte er. Er sprach von einer "heftigen Explosion" und einem "sehr, sehr großen Gesamtschaden auch am Gebäude". Die Verwüstung sei groß.

Bürgermeister Sandro Zehner (CDU) vor der Bankfiliale im Rathausgebäude. Bild © hr/Tobias Weiler-Mattes

Zunächst war unklar, welches Sprengmittel die Täter benutzten, daher waren Sprengtechniker des Landeskriminalamtes am Morgen noch im Einsatz. Das Gebäude könne nicht betreten werden, bis die Techniker die Lage geklärt hätten, hieß es von der Polizei. Deswegen ist auch unklar, ob Geld entwendet wurde. Ersten Ermittlungen der Beamten zufolge waren mindestens zwei Täter am Werk. Sie konnten in den frühen Morgenstunden unerkannt vom Tatort fliehen.

