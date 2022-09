Im Main-Kinzig-Kreis ist erstmals die Asiatische Tigermücke gefunden worden.

Ein Mann habe eine Mücke in Hanau- Klein-Auheim gefangen und zur Untersuchung eingeschickt, teilte der Kreis am Dienstag mit. Mit einer Falle solle nun die Ausbreitung abgeschätzt werden. Die Mücke kann Krankheitserreger wie Dengue und Zika übertragen. Erstmals wurde sie in Süddeutschland 2007 nach- gewiesen. 2018 und 2019 gab es Funde in Frankfurt. Auch dieses Jahr meldeten mehrere hessische Kreise erste Vorkommen.