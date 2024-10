Tod einer Joggerin in Lampertheim - Mordkommission sucht Männer

Nach dem gewaltsamen Tod einer Joggerin in Lampertheim (Bergstraße) sucht die Mordkommission zwei Unbekannte, die sich laut Zeugen am 16. September in dem Waldbereich aufgehalten haben sollen.

Die Männer kommen als wichtige Zeugen in Betracht, wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten. Zudem werden Zeugen gesucht, denen am Tattag gegen 11.30 Uhr ein heller Kleinwagen mit Wormser Kennzeichen (WO) aufgefallen ist.