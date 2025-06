Fast ein Drittel aller Korallenriffe sind weltweit bereits verloren gegangen. Die dritte Ozean-Konferenz in Nizza will ein weiteres Korallensterben verhindern. Jenny Krutschinna aus Frankfurt verfolgt die Konferenz ganz genau. Sie engagiert sich ehrenamtlich für die internationale Freiwilligen-Organisation "Reef Check", also "Riff-Check".