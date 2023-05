Fußgänger von Auto in Zwingenberg überfahren

Beim Einparken hat ein Autofahrer in Zwingenberg (Bergstraße) einen Fußgänger mit seinem Wagen erfasst und tödlich verletzt.

Der 59-Jährige erlag am Donnerstagabend trotz Reanimation seinen schweren Verletzungen am Unfallort, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Er war zu Fuß auf einem Werksgelände unterwegs, als der 30 Jahre alte Fahrer dort rückwärts einparken wollte.