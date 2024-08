Tötung von Tieren aus Platzmangel

Im besonders von der Afrikanischen Schweinepest betroffenen Kreis Groß-Gerau sind aus zwei Großbetrieben fast 500 gesunde Tiere geschlachtet worden.

Die Betriebe waren nicht von der Schweinepest betroffen, teilte der Kreis am Freitag mit. Um wieder Platz für den übrigen Bestand zu schaffen, mussten die Tiere in einer Schlachterei in Norddeutschland getötet werden. Die Betriebe in der inneren Schutzzone dürfen derzeit keine Tiere verkaufen. Der Betrieb in Norddeutschland sei der einzige, der Schweine aus der Schutzzone 3 schlachten dürfe.