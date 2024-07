Toter bei Wohnungsbrand in Hofheim

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hofheim (Main-Taunus) ist in der Nacht zum Mittwoch ein Mensch ums Leben gekommen.

Veröffentlicht am 31.07.24 um 18:56 Uhr









Wie die Polizei mitteilte, gelang es den Rettungskräften zunächst, die Person aus der Wohnung zu holen und zu reanimieren. Sie verstarb jedoch im Krankenhaus. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.