Toter in Hanau - drei Festnahmen

In Hanau ist am Mittwochabend ein 67 Jahre alter Mann getötet worden. Die Polizei ermittele wegen Verdachts auf ein Tötungsdelikt, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Die Tat ereignete sich kurz nach 22 Uhr im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses. [mehr]