Toter nach Brand in Mehrfamilienhaus in Korbach

Nach einem Feuer in der Nacht zum Freitag ist in einem Mehrfamilienhaus in Korbach ein Mensch tot aufgefunden worden.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um den 59 Jahre alten Bewohner. Mehr Menschen hätten sich nicht im Haus befunden. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben. Die Brandursache ist noch unklar, Beamte der Kriminalpolizei sollen am Montag vor Ort ermitteln. Am Haus entstand ein erheblicher Schaden. Nach Angaben der Polizei liegt der Betrag im unteren sechsstelligen Euro- Bereich.