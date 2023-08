Mann stirbt nach Streit an Offenbacher Mainufer

Toter nach Streit am Offenbacher Mainufer

Bei einer Auseinandersetzung am Offenbacher Mainufer ist ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei Personengruppen waren in Streit geraten. Die Polizei hat nun eine Sonderkommission gebildet.

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Offenbacher Mainufer ist ein 40 Jahre alter Mann gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gerieten bei dem Vorfall am Samstagabend zwei Personengruppen aus noch unbekannter Ursache aneinander.

Gegen 21.50 Uhr sei es zur Auseinandersetzung gekommen - als eine der Gruppen, die den Ort zunächst verlassen hatte, zurückkehrte. Drei Menschen wurden dabei verletzt, einer von ihnen, der 40-Jährige, lebensgefährlich. Er sei dabei so schwer verletzt worden, dass er in eine Klinik eingeliefert wurde und später dort verstarb.

Polizei richtet Sonderkommission "Sommernacht" ein

Eine Gruppe flüchtete nach dem Vorfall umgehend vom Tatort; nach ihnen werde weiter gefahndet.

Nach dem Tötungsdelikt haben Staatsanwaltschaft und Kripo eine Sonderkommission mit dem Namen "Sommernacht" gebildet. Das teilten die Ermittler am Montagnachmittag mit. In diesem Zusammenhang bittet die Soko "Sommernacht" weiter um Zeugenhinweise.