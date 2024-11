Toter und 13 Verletzte bei Brand in Frankenberger Krankenhaus

Bei einem Brand in einem Krankenhaus im nordhessischen Frankenberg ist ein Patient ums Leben gekommen. Das Feuer war in seinem Zimmer ausgebrochen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Der Brand sei gegen 18 Uhr gemeldet worden, teilte die Feuerwehr am Donnerstagabend mit. Nach ersten Erkenntnissen habe es in einem der Patientenzimmer im Kreiskrankenhaus in Frankenberg (Eder) gebrannt. Wieso, ist noch unklar.

Ein Patient hielt sich laut Polizei zu dem Zeitpunkt in dem Zimmer auf. Er sei gestorben.

13 weitere Patientinnen und Patienten atmeten Rauchgas ein und mussten entsprechend behandelt werden. Sie wurden mit Krankenwagen in andere Krankenhäuser gebracht. Außerdem kollabierte ein Feuerwehrmann während der Löscharbeiten, konnte sich später aber wieder an dem Einsatz beteiligen.

Patienten verlegt, Operationen abgesagt

Auch wenn die Feuerwehr den Brand zügig löschen konnte, sind Teile des Krankenhauses laut Polizei vorerst nicht mehr nutzbar. 13 weitere Patientinnen und Patienten mussten deshalb in der Nacht in umliegende Kliniken verlegt werden, 56 wurden im Haus auf andere Zimmer verteilt.

Die Intensivstation im Krankenhaus ist dagegen intakt. Sie verfügt nach Angaben der Feuerwehr über ein separates Lüftungssystem. Die Patienten können dort deshalb weiterhin versorgt werden.

Für Freitag geplante Operationen wurden abgesagt, auch das Medizinische Versorgungszentrum im Krankenhaus bleibt am Freitag geschlossen.

Insgesamt waren laut Feuerwehr rund 300 Einsatzkräfte vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.