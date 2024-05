Tramfahrer geschlagen und bedroht - Festnahmen in Kassel

Kurzmeldung Tramfahrer geschlagen und bedroht - Festnahmen in Kassel

Nach einer Attacke auf einen Straßenbahnfahrer in Kassel hat die Polizei zwei junge Männer festgenommen.

Der 16- und 18-Jährige hatten am Freitag an einer Haltestelle den Tramfahrer geschlagen und mit einer Softairwaffe bedroht, wie die Polizei am Montag berichtete.