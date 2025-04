Schon länger war Kumar nierenkrank, jetzt ist der Asiatische Löwe nach einer weiteren Verschlechterung seines Zustands eingeschläfert worden. Im neuen Löwengehege des Frankfurter Zoos wird es damit ziemlich einsam.

Trauer im Frankfurter Zoo: Kurz vor seinem 19. Geburtstag wurde der Asiatische Löwe Kumar eingeschläfert. Er sei schon länger chronisch nierenkrank gewesen, teilte der Zoo am Dienstag mit. Nachdem sich sein Zustand über das Wochenende akut verschlechtert habe, habe das Zoo-Team die Entscheidung getroffen, ihn am Montag einzuschläfern.

Bereits in den vergangenen Monaten habe er altersbedingt abgebaut und sei immer ruhiger geworden. Dank einer altersgerechten Pflege und der tierärztlichen Behandlung habe "der alte Löwe gute letzte Monate" gehabt, so der Zoo.

"Sich von einem so vertrauten Tier zu verabschieden, ist nie einfach", erklärten die beiden verantwortlichen Tierärztinnen. Wenn aber keine Besserung in Sicht sei und man dem Tier Leid ersparen könne, müsse man im Sinne des Tieres handeln.

Seit acht Jahren im Frankfurter Zoo

Kumar war 2017 aus dem Zoo von Edinburgh in Schottland nach Frankfurt gekommen. Gemeinsam mit Löwin Zarina hatte er im Jahr 2018 für Nachwuchs im Löwengehege gesorgt. Der letzte der Drillinge hatte den Frankfurter Zoo im Herbst 2022 verlassen. Kiron zog in den Nürnberger Tiergarten. Damit lebt vorerst nur noch Löwin Zarina in Frankfurt.

Löwenmutter Zarina mit ihren drei Jungen (Mai 2018). Bild © picture-alliance/dpa

Erst im vergangenen Sommer war das Löwenpaar in das neue Außengelände gezogen. Für rund 2,2 Millionen Euro war das Gehege in zweijähriger Bauzeit errichtet worden. Die vorherige Löwen-Außenanlage stammte wie viele weitere Zoo-Gebäude aus den 1950er Jahren.