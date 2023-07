Tresor aus Kartbahn in Schaafheim gestohlen

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in eine Kartbahn in Schaafheim (Darmstadt-Dieburg) eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Kassenraum und entwendeten dort Geld und einen Tresor samt Inhalt. Der Schaden beläuft sich demnach auf mehrere Tausend Euro.