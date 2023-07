92-Jähriger in Büdingen um mehr als 400.000 Euro betrogen

Ein Senior in Mittelhessen ist Opfer von Betrügern geworden. Zum Abholen der schier unvorstellbar großen Beute schickten sie offenbar einen Jungen.

Trickbetrüger haben einen 92-Jährigen in Büdingen (Wetterau) um mehr als 400.000 Euro gebracht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erhielt der Mann am Montagmittag einen Schockanruf über seinen Festnetzanschluss.

Eine Frau behauptete demnach, sein Bruder habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse ins Gefängnis, wenn nicht eine hohe Kaution gezahlt werde. Am Nachmittag übergab der Mann dann einen graublauen Plastikkoffer mit mehr als 400.000 Euro an einen Abholer - bei dem es sich um ein Kind gehandelt haben soll.

Plastikkoffer wortlos entgegengenommen

Der Koffer sei "wortlos von einem offenbar erst acht bis zehn Jahre alten Jungen entgegengenommen worden", der anschließend damit davongelaufen sei, erklärte die Polizei. Die Beamten baten mögliche Zeugen, sich zu melden.