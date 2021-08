Sieben Menschen wurden am Montag an der TU Darmstadt vergiftet, die Polizei ermittelt.

Sieben Menschen wurden am Montag an der TU Darmstadt vergiftet, die Polizei ermittelt. Bild © picture-alliance/dpa

Nachdem sich sieben Menschen an der TU Darmstadt mit Getränken vergiftet haben, spricht die Universität von einem Anschlag. Das Land und die TU haben den Betroffenen Hilfe zugesagt.

Nach den Vergiftungserscheinungen bei mindestens sieben Menschen an der Technischen Universität Darmstadt spricht die Uni von einem mutmaßlichen Giftanschlag. "Wir sind erschüttert angesichts der offensichtlichen Straftat, die sich an unserer Universität ereignet hat", sagte TU-Präsidentin Tanja Brühl am Dienstagmorgen.

Die Betroffenen seien nach ersten Ermittlungen vermutlich Opfer eines Giftanschlags geworden. "Ich werde so schnell wie möglich mit ihnen persönlichen Kontakt aufnehmen, sofern es ihr Zustand erlaubt."

Auch Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) zeigte sich am Dienstag betroffen. "Ich wünsche den Betroffenen alles Gute und eine schnelle Genesung", so die Ministerin. Den Opfern sagte sie ihre "vollumfängliche Unterstützung" zu. Nun gelte es, "dass wir gemeinsam mit der Hochschule und den Ermittlungsbehörden schnellstmöglich den Vorfall aufklären".

Sieben Menschen mit teils schweren Vergiftungen

Bis zum frühen Dienstagmorgen suchten Einsatzkräfte auf dem Gelände des Campus Lichtwiese an der Technischen Universität (TU) Darmstadt nach weiteren kontaminierten Lebensmitteln, wie die Polizei mitteilte. Sieben Menschen hatten sich dort am Montagmittag teils schwere Vergiftungen zugezogen.

Um welchen Stoff es sich handelt, soll eine Laboranalyse zeigen. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Milch-Packungen und Wasserbehälter im Gebäude L201 auf dem Campus zwischen Freitag und Montag mit dem Stoff versetzt wurden.

Beißender Geruch

Besonders auffällig sei "der beißende Geruch der betroffenen Flüssigkeiten", hieß es am Montagabend. Polizeisprecher Bernd Hochstädter sagte: "Solche Analysen gehen in der Regel nicht schnell. Das wird ein bisschen dauern."

Neben Unwohlsein hätten einige der Betroffenen, auch Verfärbungen an Fingern und Füßen aufgewiesen. Zu den Vergiftungsopfern gehörten sowohl Studierende als auch Beschäftigte des Lehrbereichs. Das betroffene Gebäude im Institut für Materialwissenschaften am TU-Standort Lichtwiese wurde bis zum Abend geräumt, der Nahbereich abgesperrt.

Polizei: Betroffene sollen Notarzt rufen

Die Polizei und das Präsidium der TU raten, keine Lebensmittel und Getränke zu essen oder trinken, die im mutmaßlichen Tatzeitraum in Räumen des Campus Lichtwiese gelagert waren. Wer am Montag im Gebäude L201 etwas getrunken oder gegessen habe und sich unwohl fühle oder wessen Extremitäten nun bläuliche verfärbt seien, solle umgehend ärztliche Hilfe suchen. Im Fall von Verfärbungen solle man sich möglichst nicht bewegen und sofort den Notarzt anrufen.

Sendung: hr-iNFO, 24.08.2021, 6.23 Uhr.