U-Haft nach Drogenrazzia in Ebersburg

Bei Wohunungsdurchsuchungen in Ebersburg (Fulda) sind rund ein Kilo Rauschmittel, mehrere hundert Euro Bargeld und verschiedene Waffen sichergestellt worden.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten, fand die Razzia bereits am 28. Juni statt. Vier Menschen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren wurden vorübergehend festgenommen. Ein 40-Jähriger kam in U-Haft. Den Verdächtigen wird Drogenhandel vorgeworfen.