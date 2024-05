Mehr als 160 Museen beteiligen sich am Sonntag in Hessen am 47. Internationalen Museumstag.

Er steht unter dem Motto "Museums for Education and Research - Museen für Bildung und Forschung". Laut Hessischem Museumsverband soll damit der Blick auf Museen als Bildungsorte gelenkt werden. "Museen sind wichtig für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft", sagte Museumsverbandsvorsitzende Birgit Kümmel am Donnerstag in Kassel. Am Internationalen Museumstag zeigen die Häuser ihre Ausstellungen und geben Einblicke hinter die Kulissen.