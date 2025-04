Es gibt so viele Automaten in unserem Leben. Parkschein-Automaten, Getränke-Automaten, Eier-Automaten, Wahl-O-Maten – ja und jetzt kommt da noch einer dazu: der Todomat. Nur will man dem wirklich ins Auge schauen? hessenschau-Reporter Jochen Schmidt hat's getan, im Kasseler Museum für Sepul-Kral-Kultur.