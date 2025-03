Überfall auf Tankstelle in Bad Homburg

Ein maskierter Mann hat am Mittwochabend eine Tankstelle in der Louisenstraße in Bad Homburg überfallen.

Veröffentlicht am 06.03.25 um 10:50 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bedrohte er den Angestellten mit einem Messer und erbeutete rund 1.000 Euro. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der Mann wenig später festgenommen werden.