Frau in Linienbus in Wiesbaden sexuell belästigt

Kurzmeldung Frau in Linienbus in Wiesbaden sexuell belästigt

Eine 24-Jährige ist in Wiesbaden in einem Linienbus von einem Unbekannten sexuell belästigt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde die Frau am Donnerstagmorgen in einem Bus der Linie 9 von einem ihr gegenübersitzenden Mann unsittlich berührt. Zudem habe der Unbekannte seine Hose geöffnet und sich im Genitalbereich angefasst. Die Polizei sucht Zeugen.