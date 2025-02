Bei Unfällen auf der A5 nahe Homberg (Ohm) sind zwei Menschen verletzt worden. Ein Auto wurde über die Mittelleitplanke auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Es bildeten sich lange Staus.

Die Unfälle ereigneten sich am Mittwochmorgen auf der Autobahn 5 zwischen Alsfeld und Homberg/Ohm (Vogelsberg). Laut Polizei waren sechs Fahrzeuge beteiligt. Zwei Menschen wurden verletzt.

Den Beamten zufolge war es zunächst zwischen drei Autos und einem Lastwagen in nördlicher Richtung zu einem Unfall gekommen. Einer der beteiligten Pkw sei dabei über die Mittelleitplanke auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden, wo es zu einem weiteren Unfall kam.

Zeitweise zwölf Kilometer Stau

Nähere Einzelheiten zum Verlauf standen zunächst nicht fest. Die Autobahn musste in beiden Richtungen für gut eine Stunde voll gesperrt werden. Danach staute sich der Verkehr an der Unfallstelle in Richtung Kassel zunächst noch auf einer Strecke von vier Kilometern.

In Richtung Frankfurt konnte die Fahrbahnsperrung zwar ebenfalls wieder aufgehoben werden. Der Verkehr staute sich aber weiter auf zwölf Kilometern Länge, ehe er sich auflöste.