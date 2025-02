Unfälle durch einsetzende Glätte im Hochtaunuskreis

Am Donnerstag kam es im Hochtaunuskreis zu einer Reihe von Glätteunfällen.

Laut Polizei wurde ein 68-Jähriger bei Weilrod leicht verletzt, nachdem sich sein Auto überschlagen hatte. Grund sei Schneefall gewesen. In Bad Homburg stießen zwei Autos zusammen, eine 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die B456 wurde am Nachmittag zeitweise voll gesperrt. In Obernhain geriet am Donnerstagnachmittag eine 21-Jährige mit ihrem Wagen ins Schleudern. Sie streifte ein Verkehrszeichen und kollidierte mit einem anderen Wagen. Verletzt wurde niemand.