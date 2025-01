Eine Autofahrerin ist auf der A66 bei einem Unfall bei Hanau verletzt worden.

Veröffentlicht am 18.01.25 um 10:35 Uhr

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verlor sie aufgrund eines medizinischen Notfalls am Freitagabend die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte damit "über eine längere Strecke" mit der rechten Leitplanke. Die leicht verletzte 27-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Den Gesamtschaden schätzten die Beamten auf etwa 15.000 Euro.