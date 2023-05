Auf einer kurvenreichen Strecke im Wispertal im Rheingau-Taunus-Kreis sind zwei Motorradfahrer frontal zusammengestoßen. Die Männer aus Frankfurt und Schmitten starben an der Unfallstelle.

Die Polizei berichtete am Montagabend, dass ein 32 Jahre alter Motorradfahrer aus Frankfurt am Nachmittag in einer Rechtskurve auf der L3033 bei Heidenrod-Geroldstein (Rheingau-Taunus) in den Gegenverkehr geraten sei. Dort streifte er demnach mit seiner Maschine einen entgegenkommenden Wagen. Er geriet ins Schleudern und stieß mit einem 67-Jährigen aus Schmitten (Hochtaunus) zusammen, der sein Motorrad hinter dem Auto steuerte.

Der Zusammenstoß war so heftig, dass beide Männer wenig später starben , wie es im Polizeibericht weiter hieß. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die kurvenreiche Straße durch das Wispertal blieb an der Unfallstelle für mehr als fünf Stunden gesperrt.