Rettungswagen kollidiert mit Pkw in Brensbach

Kurzmeldung Rettungswagen kollidiert mit Pkw in Brensbach

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt ist am Donnerstagvormittag an einer Kreuzung in Brensbach (Odenwald) mit einem Pkw kollidiert.

Wie die Polizei berichtete, wurde die 57 Jahre alte Pkw-Fahrerin dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur genauen Unfallursache wird noch ermittelt.