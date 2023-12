Ein Pedelec-Fahrer hat sich beim Zusammenprall mit einem Fußgänger in Frankfurt schwer verletzt.

Der 67-Jährige blieb am Mittwochabend im Vorbeifahren auf einem Gehweg mit seinem Lenker in der Jacke des Fußgängers hängen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Radfahrer stürzte und kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.