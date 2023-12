Ein offenbar betrunkener Autofahrer hat in Rotenburg einen parkenden Wagen beschädigt.

Er kam nach Polizeiangaben am Samstagabend in der Schwarzenhaseler Straße von der Fahrbahn ab, touchierte den Pkw und prallte anschließend in einen Holzstapel. Der entstandene Schaden beträgt rund 8.500 Euro. Beim Unfallfahrer wurde Blut abgenommen.