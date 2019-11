Unfall mit Bussen und Autos: 21 Verletzte in Wiesbaden

Sperrung am Hauptbahnhof

Bei einem Unfall in der Wiesbadener Innenstadt sind 21 Menschen verletzt worden. Ein Linienbus hatte einen weiteren Bus und mehrere Pkw gerammt. Die Straßen um den Hauptbahnhof sind blockiert.

Am Wiesbadener Hauptbahnhof hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Unfall mit zwei Bussen und vier Autos ereignet. Zwei Menschen wurden schwer verletzt. 19 weitere Personen erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen, wie die Feuerwehr am Abend berichtete. Zunächst war von 16 Verletzten die Rede gewesen.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Viele Verletzte und Verkehrskollaps am Wiesbadener Bahnhof [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Vor Ort war zunächst eine Person zwischen dem Wartehäuschen und einem der Busse eingeklemmt, wie die Feuerwehr am Abend berichtete. Ein Busfahrer sei an seinem Platz eingeschlossen gewesen. Beide Personen konnten aber noch vor Ankunft der Rettungskräfte durch Passanten befreit werden.

Ausgelöst hatte den Unfall offenbar einer der beiden Linienbusse. Er soll quer über einen Grünstreifen und mehrere Spuren gefahren sein, ehe er den anderen Bus und mehrere Fahrzeuge rammte. Das sagte ein Polizeisprecher vor Ort dem hr. Zum Stehen kam der Bus erst in einem Wartehäuschen, das ebenfalls zerstört wurde.

Fahrer unter Schock

Die Polizei will nun klären, ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen vorlag. Dafür wurde ein Sachverständiger eingeschaltet.

Der Fahrer des Busses, der den Unfall mutmaßlich auslöste, stehe unter Schock, berichtete ein Sprecher der Wiesbadener Verkehrsgesellschaft ESWE dem hr. Zur Betreuung von Beteiligten und Zeugen hätten Seelsorger bereit gestanden.

Großräumige Absperrungen und zwei beschädigte Busse am Wiesbadener Bahnhof. Bild © Annette Rehn

Tank aufgerissen

Bei dem Unfall gegen 16.30 Uhr wurde nach Angaben der Feuerwehr ein Tank an einem der Busse aufgerissen. Eine lange Ölspur habe sich gebildet. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten liefen am Abend noch. Insgesamt waren 60 Mitarbeiter des Rettungsdiensts und 24 Feuerwehrleute vor Ort.

Der Bereich vor dem Hauptbahnhof war am Abend ebenfalls noch gesperrt. Es wurde empfohlen, den 1. Ring an dieser Stelle weiträumig zu umfahren.

Zu den Verkehrsmeldungen geht es hier.

Sendung: hr-iNFO, 21.11.2019, 18 Uhr