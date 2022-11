Auf der A5 zwischen Butzbach und Bad Nauheim ist ein Kleintransporter auf einen Sattelzug aufgefahren. In Richtung Frankfurt bildete sich ein kilometerlanger Stau. Die Unfallstelle wurde inzwischen geräumt.

Nach einem Auffahrunfall auf der A5 in Richtung Süden ist die Autobahn zwischen Butzbach und Bad Nauheim (Wetterau) am Dienstagmorgen gesperrt worden. In Richtung Frankfurt bildete sich ab Fernwald (Gießen) ein bis zu zwölf Kilometer langer Stau. Die Unfallstelle wurde am späten Vormittag geräumt und der Stau löste sich auf.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts Einstellungen

Bei dem folgenschweren folgenschweren Unfall um kurz nach 7 Uhr war ein Kleintransporter – Pritschenwagen mit Anhänger – am Stauende auf eine Sattelzugmaschine aufgefahren. Zu Verletzten machte die Polizei zunächst keine Angaben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger mit der Unfallrekonstruktion beauftragt.