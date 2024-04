Am Universitätsklinikum Gießen gibt es seit vergangener Woche sowohl auf den Normalstationen als auch auf der Intensivstation keine Covid-Patienten mehr.

"Natürlich sind Zahlen immer nur eine Momentaufnahme, wir werden auch weiterhin mit dem Corona-Virus leben müssen", sagte die Direktorin der Klinik für Infektiologie, Herold, am Donnerstag. Demnach hatte die Klinik in Spitzenzeiten während der zweiten Welle an Weihnachten 2020 und dem darauf folgenden Jahreswechsel täglich bis zu 120 Covid-Erkrankte behandelt, davon über 50 auf Intensivstationen.