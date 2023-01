Ein an eine Garage angebauter Unterstand ist am Mittwoch in Fritzlar (Schwalm-Eder) in Brand geraten.

Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag wurde das Feuer offensichtlich durch entsorgte glühende Asche verursacht. In dem Unterstand befanden sich Mülltonnen und Brennholz. Schaden: etwa 2.000 Euro.