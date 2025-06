Gegen einen 24-Jährigen in Marburg wird wegen des Tatverdachts des versuchten Totschlags ermittelt.

Der Mann befindet sich in U-Haft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten. Der 24-Jährige soll am vergangenen Donnerstag in einer Asylunterkunft mit einem Messer auf einen 23-Jährigen eingestochen haben. Das Opfer erlitt keine lebensbedrohlichen Stichverletzungen.