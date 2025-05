Untersuchungshaft nach Messerattacke in Heusenstamm

Ein 36-Jähriger soll einen Mann in der Nacht zum Donnerstag in einer Unterkunft in Heusenstamm (Offenbach) mit einem Messer verletzt haben.

Veröffentlicht am 30.05.25 um 18:16 Uhr Link kopiert!







Link kopiert!







Dem 36-Jährigen werde versuchter Totschlag vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der Mann kam in Untersuchungshaft. Das 35 Jahre alte Opfer war vorübergehend im Krankenhaus.