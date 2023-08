Nach den schweren Gewittern in der vergangenen Woche herrscht in Hessen erneut Unwettergefahr. Freitagnachmittag könnte es erneut richtig ungemütlich werden.

Am Donnerstag ist Hessen noch von heftigem Regen und Gewittern verschont geblieben. Grund zur Entwarnung gibt es jedoch nicht. Denn am Freitag liegen im wahrsten Sinne des Wortes Unwetter in der Luft.

Einen ersten Vorgeschmack liefert der Freitagvormittag mit einzelnen heftigen Schauern. Am Nachmittag dann sind nach Prognose der hr-Wetterredaktion starke Niederschläge und Gewitter im ganzen Land zu erwarten. Örtlich müsse zudem mit Hagel und Sturmböen gerechnet werden.

Unwetter vergleichbar mit vergangener Woche?

"Im Extremfall könnten sich heftige Unwetter wie in der vergangenen Woche ereignen", so hr-Wetterexperte Ingo Bertram. Der Schwerpunkt der Gewitter könne diesmal aber auch in einem anderen Bundesland liegen, etwa in Baden-Württemberg, Bayern oder Thüringen.

Am Samstag sinkt die Unwettergefahr dann wieder deutlich. Zwar breitet sich über Hessen eine dichte Wolkendecke aus, es bleibt jedoch größtenteils trocken. Die Höchstwerte sollen bei 19 bis 25 Grad liegen.

Kommende Woche bleibt das Wetter unbeständig. Es kühlt im Vergleich zur vergangenen Woche deutlich ab.

